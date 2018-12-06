В США бездомный нашел 17 тысяч долларов и отдал в благотворительный фонд

В американском городе Самнер бездомный нашел 17 тысяч долларов и отдал в благотворительный фонд, передает РИА «
Этот случай произошел три месяца назад. Кевин Бут нашел сумку возле благотворительного продовольственного фонда, решил проверить ее содержимое и вынул оттуда 20 долларов. Мужчина хотел забрать купюру и уйти, но дождался сотрудников фонда.
После того, как крупную сумму нашли, ее передали в полицию. За 90 дней хозяина не нашли, все деньги вернули благотворительному фонду. Его директор Анита Миллер отдала часть денег бездомному за его честность.
Один из жителей города узнал историю Бута и запустил кампанию по сбору средств GoFundMe для помощи ему.