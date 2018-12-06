В Клепиковском районе бывший начальник лесничества незаконно вырубал деревья. Об этом сообщил
Установлено, что руководитель Тумского лесничества осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с лесозаготовкой. В феврале 2018 года по его указанию бригада работников вырубила лесосеку длиной более 50 метров.
При этом декларации на осуществление лесозаготовок не было.
Начальник лесничества в нарушение должностной инструкции, обязывающей его принимать меры по охране леса, из корыстных интересов скрыл факт самовольной вырубки.
Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 285 УК РФ.