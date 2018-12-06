Сотрудников рязанского филиала «Россельхозбанка» отметили грамотами правительства региона

В ноябре в Рязани поздравляли сотрудников передовых предприятий агропромышленного комплекса. Региональные и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд вручал министр промышленности и сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов.
Почетные грамоты получили сотрудники рязанского филиала «Россельхозбанка»: заместитель директора Сергей Гайдуков, начальник отдела малого и среднего бизнеса Наталья Панова и ведущий экономист Отдела анализа и оценки кредитных проектов малого и среднего бизнеса Нина Артамонова.
«Россельхозбанк — основной партнер рязанских сельхозпроизводителей. Мы активно сотрудничаем с аграриями региона, оказываем им всестороннюю поддержку. Эта награда подтверждает высокий уровень доверия к банку и дает стимул для дальнейших профессиональных побед», — отметил Сергей Гайдуков.