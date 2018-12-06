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14:10, 6 декабря 2018 3 891
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Рязанская область попала в топ-20 регионов со знающими компьютер пенсионерами 2

Рязанская область попала в топ-20 регионов со знающими компьютер пенсионерами

Фото: Pixabay.com

Рязанская область попала в топ-20 регионов со знающими компьютер пенсионерами. Об этом сообщил сайт правительства.

Регион оказался на 17 месте в списке по итогам IV Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2018». Рязанцы прислали 76 работ.

«Этот показатель свидетельствует об эффективной работе исполнительной власти региона по повышению цифровой грамотности людей старшего поколения», — отметила руководитель координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения Виктория Коротаева.

В конкурсе участвовали более трех с половиной тысяч человек из 76 регионов. Почти 80% из них — жители средних и малых городов, а также сел.


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