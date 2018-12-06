Рязанская область попала в топ-20 регионов со знающими компьютер пенсионерами. Об этом
Регион оказался на 17 месте в списке по итогам IV Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2018». Рязанцы прислали 76 работ.
«Этот показатель свидетельствует об эффективной работе исполнительной власти региона по повышению цифровой грамотности людей старшего поколения», — отметила руководитель координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения Виктория Коротаева.
В конкурсе участвовали более трех с половиной тысяч человек из 76 регионов. Почти 80% из них — жители средних и малых городов, а также сел.