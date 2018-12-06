Рязанцы за три часа обокрали четыре пронских супермаркета

Рязанцы за три часа обокрали четыре супермаркета в Пронском районе. Об этом
Жители Рязани 43 и 35 лет украли 37 банок растворимого кофе, 40 упаковок дорогого сыра и несколько бутылок шампуня из трех магазинов в Новомичуринске и одного в Пронске. Мужчины попали на камеры видеонаблюдения, однако охранники не заметили преступлений.
«Злоумышленники действовали так уверенно и спокойно, что не вызывали подозрений и охранники фокусировали свое внимание на других посетителях», — отметили в полиции.
О подозрительных мужчинах сообщил один из очевидцев. Ему показалось странным, что они доставали из курток банки кофе и бутылки шампуня и сгружали их в багажник машины.
Свидетель назвал полицейским марку и номера машины. Через какое-то время автомобиль остановили, злоумышленников задержали.
На рязанцев завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.