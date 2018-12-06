Рокотянская наградила лучшие организации, ведущие воинский учет

В Рязани подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Награды победителям вручила глава города Юлия Рокотянская.
Она поблагодарила коллективы и руководство организаций за их работу. «От вашей деятельности в конечном итоге зависит мобилизационная готовность страны. Работа, которую вы ведете на своих предприятиях, — это большая помощь муниципалитету и военкоматам», — отметила Рокотянская.
Победителями этого года стали сотрудники шести предприятий и организаций Рязани:
- многоотраслевая производственная компания «КРЗ»;
- Рязанский медицинский колледж;
- Рязаньгоргаз;
- поликлиника завода «Красное знамя»;
- Городская клиническая больница скорой медицинской помощи;
- Городская клиническая больница № 5.