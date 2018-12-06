На Камчатке девятилетний ребенок погиб в стиральной машине, передает РИА «
Тело ребенка нашла вернувшаяся с работы мать. Мальчик сидел дома один, дверь была закрыта изнутри. Его отец в это время находился в командировке за пределами Камчатского края.
Следователи уточнили, что ребенок погиб от удушья. По словам матери, два-три года назад сын уже залезал в стиральную машинку.
Мальчик учился на дому, в школу ходил на отдельные уроки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».