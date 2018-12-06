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9:41, 6 декабря 2018 2 769
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На Камчатке девятилетний ребенок погиб в стиральной машине

На Камчатке девятилетний ребенок погиб в стиральной машине

Фото: Pixabay.com

На Камчатке девятилетний ребенок погиб в стиральной машине, передает РИА «Новости».

Тело ребенка нашла вернувшаяся с работы мать. Мальчик сидел дома один, дверь была закрыта изнутри. Его отец в это время находился в командировке за пределами Камчатского края.

Следователи уточнили, что ребенок погиб от удушья. По словам матери, два-три года назад сын уже залезал в стиральную машинку.

Мальчик учился на дому, в школу ходил на отдельные уроки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».


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