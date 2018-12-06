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12:24, 6 декабря 2018 720

«Дом.ru Бизнес» запустил новое «умное» видеонаблюдение

«Дом.ru Бизнес» запустил новое «умное» видеонаблюдение

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию «Видеоконтроль» — новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики.

«В основе — российский программно-аппаратный комплекс, который позволит корпоративным клиентам быть в курсе событий, проводить мониторинг и анализировать различные показатели бизнеса, обеспечить комплексную безопасность по доступным ценам», — рассказали в пресс-службе оператора.

В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через веб-браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер.

Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или Full HD качестве в защищенном облаке до 45 дней, скачивать изображение на компьютер и размещать видеофайлы или трансляцию видеопотока в интернете.

В облачной витрине нового видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» клиентам доступны модули видеоаналитики с детекторами лиц, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов.

«Например, детектор саботажа оповестит о любом повреждении камеры — расфокусировка, засвечивание, изменение положения, закрытие камеры; детектор движения покажет движение в кадре и в заданных участках, сохранит время начала и окончания движения, а также координаты; детектор оставленных предметов отслеживает оставленные объекты в кадре по заданным параметрам и обозначает (подсвечивает) подозрительные предметы на экране оператора», — пояснил оператор.

Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала.

Как отметили специалисты, внедрение системы не требует крупных разовых затрат и расходов на оборудование для хранения данных, а также его модернизацию и обслуживание.

Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет. Все настройки производятся в «Личном кабинете» корпоративного клиента. Подробное описание услуги и ее возможностей доступно на сайте.


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