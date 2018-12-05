В среду жители Мервина остались без воды

В среду, 5 декабря, жители Мервина остались без воды. Об этом сообщил
До окончания ремонтных работ воды не будет в доме №1 по 1-му Бахмачеевскому проезду и в домах с №3 по №34-а по улице Бахмачеевской.
Напомним, до 18:00 водоснабжение также
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В среду, 5 декабря, жители Мервина остались без воды. Об этом сообщил
До окончания ремонтных работ воды не будет в доме №1 по 1-му Бахмачеевскому проезду и в домах с №3 по №34-а по улице Бахмачеевской.
Напомним, до 18:00 водоснабжение также
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