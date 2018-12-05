Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:16, 5 декабря 2018 773

В «Рязаньэнерго» напомнили о электробезопасности при уборке снега

В «Рязаньэнерго» напомнили о электробезопасности при уборке снега

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призвал водителей крупногабаритной техники во время проведения снегоуборочных работ соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма, отметили в пресс-службе.

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.

«В охранных зонах электросетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, погрузочно-разгрузочные работы и деятельность с применением машин и оборудования высотой более четырех метров», — заявили в филиале.

Энергетики напомнили, что водителям крупногабаритной техники при проведении снегоуборочных работ необходимо помнить — случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно.

«Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому, если такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на восемь метров), — проинструктировали специалисты. — Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости».

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:11, 5 декабря 2018
Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей
14:47, 5 декабря 2018
«Рельеф-Центр» вручил воспитанникам технопарка «Дружба» подарки за лучшие научные работы
14:39, 5 декабря 2018
Высоцкий, княгиня Ольга и Айвазовский. Россияне выбрали «Великие имена» для аэропортов
14:33, 5 декабря 2018
Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»
13:44, 5 декабря 2018
В клепиковском селе построили Дом культуры
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
«Умные кухни» по «секретной формуле». Рязанцам представили современную мебель от «Академии кухни»

«Умные кухни» по «секретной формуле». Рязанцам представили современную мебель от «Академии кухни»

Фабрике с производственной площадью более 8 тысяч кв м под силу воплотить любое желание клиента.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 32 116
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 066
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 682
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 708
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 335
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум