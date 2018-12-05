В «Рязаньэнерго» напомнили о электробезопасности при уборке снега

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призвал водителей крупногабаритной техники во время проведения снегоуборочных работ соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма, отметили в пресс-службе.

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.

«В охранных зонах электросетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, погрузочно-разгрузочные работы и деятельность с применением машин и оборудования высотой более четырех метров», — заявили в филиале.

Энергетики напомнили, что водителям крупногабаритной техники при проведении снегоуборочных работ необходимо помнить — случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно.

«Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому, если такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на восемь метров), — проинструктировали специалисты. — Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости».