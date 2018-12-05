Рязанец пойдет под суд за распространение детской порнографии. Об этом
В июне 2017 года 51-летний мужчина скачал в интернете «порнографические изображения с участием несовершеннолетних» и распространил их среди знакомых и пользователей Сети.
На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК («Хранение, приобретение в целях распространения, а также распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних»). Его направили в суд для рассмотрения по существу.