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15:47, 5 декабря 2018 218
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Рязанец пойдет под суд за распространение детской порнографии

Рязанец пойдет под суд за распространение детской порнографии

Фото: Pixabay.com

Рязанец пойдет под суд за распространение детской порнографии. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В июне 2017 года 51-летний мужчина скачал в интернете «порнографические изображения с участием несовершеннолетних» и распространил их среди знакомых и пользователей Сети.

На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК («Хранение, приобретение в целях распространения, а также распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних»). Его направили в суд для рассмотрения по существу.


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