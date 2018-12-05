Любимов объявил конкурс в резерв правительства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о начале конкурса в резерв правительства. Этим он в среду, 5 декабря, открыл форум бережливого производства, на который приехала делегация из 14 регионов России.
По словам Любимова, конкурс станет «следующим этапом подготовки квалифицированных специалистов и решения кадровых задач». Он отметил, что обучающие курсы повышения эффективности управления для чиновников прошли 40 тысяч человек из числа государственных и муниципальных служащих.
«Давайте работать вместе единой командой, и, я уверен, что так мы принесем пользу стране», — заявил глава региона, отметив, что конкурс станет шансом для каждого жителя региона войти в правительственную команду.
Для участия в конкурсе, потенциальному чиновнику необходимо пройти регистрацию на