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13:03, 5 декабря 2018 2 260
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Любимов объявил конкурс в резерв правительства

Любимов объявил конкурс в резерв правительства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о начале конкурса в резерв правительства. Этим он в среду, 5 декабря, открыл форум бережливого производства, на который приехала делегация из 14 регионов России.

По словам Любимова, конкурс станет «следующим этапом подготовки квалифицированных специалистов и решения кадровых задач». Он отметил, что обучающие курсы повышения эффективности управления для чиновников прошли 40 тысяч человек из числа государственных и муниципальных служащих.

«Давайте работать вместе единой командой, и, я уверен, что так мы принесем пользу стране», — заявил глава региона, отметив, что конкурс станет шансом для каждого жителя региона войти в правительственную команду.

Для участия в конкурсе, потенциальному чиновнику необходимо пройти регистрацию на сайте и записать видеобращение с предложениями по улучшению работы региона.


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