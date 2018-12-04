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16:23, 4 декабря 2018 1 782

В строительном союзе «Светлый» прокомментировали заявление ЦБ о дефолте по ипотеке

В строительном союзе «Светлый» прокомментировали заявление ЦБ о дефолте по ипотеке

Вероятность дефолта по ипотеке с низким первоначальным взносом в размере 10-20% в 1,5-2 раза выше, чем в случае с 20-40% взносом. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

«Анализ исторических данных показывает, что ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом характеризуются более высокими кредитными рисками: годовая вероятность дефолта по ипотечному кредиту с первоначальным взносом от 10 до 20% в 1,5-2 раза выше, чем у кредитов со взносом от 20 до 40%", — отмечается в обзоре.

Чтобы предотвратить накопления рисков банками с 1 января 2018 года ЦБ повысил коэффициенты риска по кредитам с первоначальным взносом менее 20%, однако эта мера не привела к сокращению доли таких кредитов.

Несмотря на повышение коэффициента риска, доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом 10-20% во втором квартале 2018 года не сократилась, а наоборот увеличилась на 0,3 п.п., до 42,6%.

Поэтому в октябре регулятор принял решение повысить надбавку к коэффициентам риска. Так, с 1 января 2019 года этот коэффициент для ипотечных кредитов с 10-20-процентными первоначальным взносом составит 200%.

«Политика ЦБ вроде бы логична — поддерживать финансовую стабильность банковской системы за счет ужесточения требований к рискованным кредитам, — считает учредитель строительного союза «Светлый» Константин Майбаум. — Но все эти ограничения вряд ли достигнут цели. У большинства покупателей квартир простонет возможности накопить денег на солидный первый взнос, а свое жилье нужно здесь и сейчас. В нашей практике как минимум каждый пятый договор долевого участия заключают клиенты, у которых на руках 10-25% от общей стоимости квартиры. Остальные деньги добираются за счет ипотеки».


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