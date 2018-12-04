В Рязани ищут очевидцев четырех аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
11 декабря 2017 года в 7:30 напротив дома №6 корпус 1 на проезде Шабулина 57-летний рязанец за рулем микроавтобуса Ford Transit сбил 67-летнюю пенсионерку. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В результате женщину госпитализировали.
9 сентября 2018 года в 19:45 у дома №20 корпус 3 по улице Зубковой 21-летний рязанец, управляя автомобилем Renault Logan, наехал на 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший погиб.
10 сентября 2018 года в 20:05 на улице Горького, около дома №57, 31-летний водитель автомобиля Dodge Stratus сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Женщину госпитализировали.
22 ноября 2018 года в 7:25 около дома №2 на Солотчинском шоссе 36-летний рязанец на Ford Mondeo при выезде на «главную» столкнулся с Kia Sportage под управлением 44-летней женщины, а также со стоящими «четырнадцатой» и Lada Largus. Затем водитель Ford сбил 43-летнего водителя «четырнадцатой». Пострадавшего госпитализировали.
Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номерам (4912) 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.