Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:27, 31 декабря 2018 1 473
 0    0

Новый год в Рязани. RZN.info представляет афишу на 31 декабря и 1 января

Новый год в Рязани. RZN.info представляет афишу на 31 декабря и 1 января

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Приближается Новый год, в честь которого в Рязани запланировано много праздничных мероприятий.

Главное событие — новогодняя шоу-программа, которая на этот раз состоится на площади Ленина. Торжества пройдут и в других районах города.

Рязанские клубы также подготовили тематические новогодние вечеринки. В 23 часа распахнет двери клуб More, вечеринка Happy New Year обещает подарить гостям праздничное сказочное настроение.

Новогодняя вечеринка в клубе Deep начнется после новогодних курантов — в 00:30. В 1 час ночи стартует праздник в клубе Old Fashion под названием «Дикий новый год». А в клубе Svoboda в 3 часа ночи состоится вечеринка Core NY Afterparty с модной электронной музыкой и лучшими диджеями.

Полный обзор культурных мероприятий на новогоднюю ночь и 1 января можно найти в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
11:27, 31 декабря 2018
Новый год в Рязани. RZN.info представляет афишу на 31 декабря и 1 января
10:22, 31 декабря 2018
Шиловские водители устроили «автоелку». Видео
16:03, 30 декабря 2018
Новоселов из Кального пригласили на праздник в Новогоднюю деревню
12:15, 30 декабря 2018
«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу 1
14:08, 29 декабря 2018
Угощение и доброе кино. Расписание фестиваля «Встретимся на Рождество!»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 30 декабря 2018 27 328
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
12:15, 30 декабря 2018 19 571
«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу 1
18:18, 20 декабря 2018 18 644
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
19:03, 22 декабря 2018 16 883
За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов 3
15:19, 30 декабря 2018 17 166
Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом. Видео
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум