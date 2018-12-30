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12:44, 30 декабря 2018 619
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Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники

Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники

Информационно-справочный центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники.

Центр располагается в МФЦ по адресу: улица Каширина, 1. Посетить его можно:

  • 29 декабря с 8:30 до 17:00;
  • с 30 декабря по 8 января включительно выходные дни;
  • 9 января первый рабочий день после новогодних праздников (работа в обычном режиме).

Обратиться в службу поддержки рязанцы могут по телефону 8-800-250-02-62:

  • 29 декабря с 8:30 до 17:00;
  • с 30 декабря по 8 января включительно с 10:00 до 16:00, кроме 1 и 7 января;
  • 1 и 7 января выходные дни.

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