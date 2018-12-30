Информационно-справочный центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники.
Центр располагается в МФЦ по адресу: улица Каширина, 1. Посетить его можно:
- 29 декабря с 8:30 до 17:00;
- с 30 декабря по 8 января включительно выходные дни;
- 9 января первый рабочий день после новогодних праздников (работа в обычном режиме).
Обратиться в службу поддержки рязанцы могут по телефону 8-800-250-02-62:
- 29 декабря с 8:30 до 17:00;
- с 30 декабря по 8 января включительно с 10:00 до 16:00, кроме 1 и 7 января;
- 1 и 7 января выходные дни.