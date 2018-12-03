В выходные в Рязани изъяли 200 литров «незамерзайки»

В выходные в Рязани изъяли некачественную «незамерзайку». Об этом сообщили в
Полицейские зафиксировали три факта продажи жидкости с нарушениями законодательства. Ее продавали без документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара.
Из торговых точек в Октябрьском, в Рязанском и Спасском районах на 207 и 233 километрах трассы Москва-Челябинск изъяли 200 литров «незамерзающей» жидкости. Образцы продукции направили на исследование.
На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.
Напомним, ранее Роспотребнадзор обнаружил превышение метанола в жидкости