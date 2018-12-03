Рязанский институт экономики продолжает набор на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Рязанский институт экономики продолжает набор слушателей для обучения по
Форма обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки — очная, заочная, в том числе с применением
По завершении курсов всем слушателям, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке, дающие право на ведение профессиональной деятельности в выбранной сфере.
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