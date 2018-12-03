Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 3 декабря 2018 1 289
 0    0

Рязанец на «двенадцатой» спровоцировал смертельное ДТП во Владимирской области

Рязанец на «двенадцатой» спровоцировал смертельное ДТП во Владимирской области

Рязанец на «двенадцатой» спровоцировал смертельное ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает «Молва 33».

В воскресенье, 2 декабря, у села Борисовское Суздальского района 25-летний рязанец на ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Rio. За рулем второй машины был житель Ивановской области 1965 года рождения.

Пассажир ВАЗ погиб до приезда медиков, водитель получил травмы. Также пострадали пассажир и пассажирка Kia 1990 года и 1995 года.

По данным МЧС по Владимирской области, последствия аварии ликвидировали 19 человек и 6 единиц техники.

Фото сайта ГУ МЧС по Владимирской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:50, 3 декабря 2018
В Подмосковье мужчина обезглавил 44-летнюю сожительницу
12:34, 3 декабря 2018
В Пронском районе в ДТП погибла пятилетняя девочка
11:54, 3 декабря 2018
Убийце рязанского таксиста вынесли приговор
11:21, 3 декабря 2018
Житель Ухолова зарезал собутыльника и сбежал, но на утро сознался
11:17, 3 декабря 2018
В Ряжске насмерть сбили сидящего на дороге мужчину
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:54, 25 ноября 2018 25 579
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 23 987
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 448
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 064
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
10:30, 25 ноября 2018 20 677
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум