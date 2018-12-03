Рязанец на «двенадцатой» спровоцировал смертельное ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает «
В воскресенье, 2 декабря, у села Борисовское Суздальского района 25-летний рязанец на ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Rio. За рулем второй машины был житель Ивановской области 1965 года рождения.
Пассажир ВАЗ погиб до приезда медиков, водитель получил травмы. Также пострадали пассажир и пассажирка Kia 1990 года и 1995 года.
По данным МЧС по Владимирской области, последствия аварии ликвидировали 19 человек и 6 единиц техники.
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