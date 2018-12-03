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9:47, 3 декабря 2018 1 809
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Катар выйдет из ОПЕК

Катар выйдет из ОПЕК

Катар выйдет из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, передает РИА «Новости».

Аль Кааби отметил, что организацию проинформируют об этом в понедельник, 3 декабря.

В состав ОПЕК, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот на добычу нефти, входят 15 государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.


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