Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры. Соответствующий обзор судебной практики
Прецедента добился житель Новосибирска, который пожаловался за курение соседа на лоджии.
Истец потребовал компенсации в размере 250 тысяч рублей.
Суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворять исковые требования, однако Верховный суд отменил их решения.
Дело включили в обзор судебной практики. Оно должно стать ориентиром для нижестоящих судов.
Как подчеркнули в Верховном суде, у соседей есть право на чистый воздух, что охранятеся законом. Дым не должен мешать тем, кто живет рядом.