В январе москвичи увидят звездопад и кровавую Луну

В январе 2019 года жители Москвы смогут увидеть звездный дождь и полное лунное затмение. Об этом сообщил
Звездный дождь достигнет пика 4 января. В эту ночь можно будет увидеть до 120 звезд в час.
Если погода будет благоприятной, метеоры получится увидеть без специального оборудования.
21 января москвичи смогут увидеть первое в году лунное затмение. Диск Луны полностью уйдет от Земли в 8:12. Луну также можно будет рассмотреть без специальной оптики при удачной погоде.
Затмение начнется в 6:34 и завершится в 9:51 по московскому времени.
В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление называют кровавой Луной.