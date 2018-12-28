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13:27, 28 декабря 2018 503

В строительном союзе «Светлый» подвели итоги 2018 года. Видео

В строительном союзе «Светлый» подвели итоги 2018 года. Видео

В строительном союзе «Светлый» подвели итоги 2018 года.

«Этот год был насыщенным и ответственным для нас», — заявил коммерческий директор строительного союза Дмитрий Шувалов.

Он отметил, что в этом году были сданы два знаковых для Рязани объекта — резиденция «Ника Парк» и ЖК «Лайт Сити LS».

Специалист по клиентскому сервису Анастасия Язанова рассказала о ходе строительства жилого комплекса «Павел Андреевич». По ее словам, его строительство началось только в 2018 году, а уже возведено 14 этажей из 19. А в ЖК «Дубрава 3» уже полностью готовы монолит, кровля, межкомнатные перегородки, строители завершают остекление.

«Мы занимаемся сложной работой, понимая, насколько важны сроки и качество строительства для наших клиентов. Но на этом миссия нашей компании не заканчивается, мы также принимаем активное участие в социально-важных проектах», — отметил гендиректор компании Алексей Кузнецов.

Представители строительного союза «Светлый» поздравили рязанцев с наступающим Новым годом и пожелали всем новоселам домашнего тепла, уюта и света.


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Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

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