Сараевская больница получила две новые машины — ПАЗ и УАЗ. Об этом пишет издательство «
На базе автобуса оборудован оборудован лечебно-диагностический комплекс, передвижной ФАП по утвержденному графику будет обслуживать два района — Сараевский и Ухоловский.
«УАЗик» закрепят за отделением скорой помощи Сараевского района.
«Мы благодарны за такую поддержку со стороны правительства, — отметил главврач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров. — Это не только повлияет на повышение доступности в отдаленные населенные пункты, но и на качество оказываемых медицинских услуг».
По его словам, автопарк больницы «уже давно пора обновлять».