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17:41, 28 декабря 2018 158
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Сараевская больница получила две новые машины

Сараевская больница получила две новые машины

Фото: Издательство «Пресса»

Сараевская больница получила две новые машины — ПАЗ и УАЗ. Об этом пишет издательство «Пресса».

На базе автобуса оборудован оборудован лечебно-диагностический комплекс, передвижной ФАП по утвержденному графику будет обслуживать два района — Сараевский и Ухоловский.

«УАЗик» закрепят за отделением скорой помощи Сараевского района.

«Мы благодарны за такую поддержку со стороны правительства, — отметил главврач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров. — Это не только повлияет на повышение доступности в отдаленные населенные пункты, но и на качество оказываемых медицинских услуг».

По его словам, автопарк больницы «уже давно пора обновлять».


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