На «Пятой базе» в Рязани мясо хранили на полу

Управление Россельхознадзора провела проверку оптовой «Пятой базы» в Рязани и выявила ряд нарушений в хранении и продаже мяса, сообщил
Выявили следующие нарушения:
- свиные туши лежали на поддонах в помещении торгового павильона в общем проходе, где ходят покупатели в верхней одежде;
- отсутствует возможность поддержания должного температурного режима при разрубе и хранении мяса
- ножи и топор хранятся на открытой поверхности, в том числе — на самом мясе;
- неправильное хранение мяса говядины, в том числе на полу холодильников без поддонов.
«Вышеуказанные обстоятельства ставят под сомнение ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении», — отметили в ведомстве.
Кроме того, выявили хранение и реализацию без документов свежемороженой рыбы, общим весом более 100 килограммов.
Материалы направят в адрес прокуратуры Московского района для принятия мер.