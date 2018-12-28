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14:15, 28 декабря 2018 254
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На «Пятой базе» в Рязани мясо хранили на полу

На «Пятой базе» в Рязани мясо хранили на полу

Управление Россельхознадзора провела проверку оптовой «Пятой базы» в Рязани и выявила ряд нарушений в хранении и продаже мяса, сообщил сайт ведомства.

Выявили следующие нарушения:

  • свиные туши лежали на поддонах в помещении торгового павильона в общем проходе, где ходят покупатели в верхней одежде;
  • отсутствует возможность поддержания должного температурного режима при разрубе и хранении мяса
  • ножи и топор хранятся на открытой поверхности, в том числе — на самом мясе;
  • неправильное хранение мяса говядины, в том числе на полу холодильников без поддонов.

«Вышеуказанные обстоятельства ставят под сомнение ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении», — отметили в ведомстве.

Кроме того, выявили хранение и реализацию без документов свежемороженой рыбы, общим весом более 100 килограммов.

Материалы направят в адрес прокуратуры Московского района для принятия мер.


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