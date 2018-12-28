Двое подростков ограбили 15-летнего жителя Новомичуринска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что двое незнакомцев отобрали у ее 15-летнего сына три тысячи рублей.
Полицейские расспросили подростка ив выяснили, что двое парней неожиданно напали на него на улице. Они схватили пострадавшего, затащили его в ближайший подъезд и под угрозой избиения заставили отдать все деньги.
Полицейские опросили местных жителей, работников школы и выяснили, что к хищению причастны двое жителей города — 15-летний парень и его 14-летний приятель. Ранее эти подростки уже попадали в поле зрения полиции как причастные к угонам автомобилей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ.