Депутат Госдумы Елена Митина посетила рязанский дом ребенка

В пятницу, 28 декабря, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина присоединилась к благотворительной акции «Подари детям праздник». Она посетила Рязанский дом ребенка и поздравила с Новым годом его коллектив и маленьких рязанцев.
Напомним, что в торговых центрах Рязани были установлены новогодние ели, на которых вместо игрушек висели фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До 24 декабря каждый желающий мог купить для них подарки. В регионе акция проходит с 2009 года для детей из школ-интернатов и Рязанского дома ребенка.
Елена Митина поучаствовала в благотворительной акции «Подари детям праздник» в седьмой раз. Парламентарий приобрела для детишек подгузники, а маленькому Артему подарила развивающую игрушку.
«Новый год — это праздник, в который исполняются самые заветные желания, поэтому подарки должны получить все дети, даже если они в силу каких-то жизненных обстоятельств не воспитываются в семье. И когда меня приглашают принять участие в подобных акциях, я всегда с удовольствием откликаюсь, — отметила Елена Митина. — Желания у детей абсолютно разные: игрушки, спортивный инвентарь, книги. Приятно видеть радостные глаза детей, когда вручаешь им долгожданные подарки».
Для юных воспитанников был организован новогодний утренник. Дети танцевали, участвовали в конкурсах вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком.
В заключение визита Елена Митина поздравила коллектив Рязанского дома ребенка с наступающим Новым годом и пожелала благополучия, мира и добра.