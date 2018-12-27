Пять котельных Минобороны загрязняли воздух в Рязани

Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России эксплуатирует промышленно-опасное оборудование в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратурой Рязанского гарнизона, который проверил соблюдение закона об охране окружающей среды.
Установлено, что управляющая компания, которая использует пять котельных, загрязняющих атмосферу, не оформила специальное разрешение на выброс вредных веществ.
ЦЖКУ привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ, управление оштрафовали на 180 тысяч рублей.