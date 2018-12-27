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19:01, 27 декабря 2018 309
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С 1 января Турция введет налог для туристов

С 1 января Турция введет налог для туристов

Фото: Pixabay.com

С 1 января Турция введет «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны. Об этом сообщила АТОР.

Новый налог будут выплачивать все, вне зависимости от возраста и сезона поездки. Он составит 1,5 евро на человека.

Этот сбор на учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон-2019. По сообщению турецких СМИ, Ассоциация турецких туристических агентств (TÜRSAB) попытается решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Сложность заключается в том, что пока нет документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность.

Туроператоры считают, что те, кто уже купили туры в Турцию на лето 2019 года, доплачивать не будут.


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