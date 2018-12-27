С 1 января Турция введет налог для туристов

С 1 января Турция введет «налог на безопасность» для пассажиров, вылетающих из всех аэропортов страны. Об этом
Новый налог будут выплачивать все, вне зависимости от возраста и сезона поездки. Он составит 1,5 евро на человека.
Этот сбор на учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон-2019. По сообщению турецких СМИ, Ассоциация турецких туристических агентств (TÜRSAB) попытается решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Сложность заключается в том, что пока нет документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность.
Туроператоры считают, что те, кто уже купили туры в Турцию на лето 2019 года, доплачивать не будут.