Рязанский приборный завод организовал спортивно-интеллектуальный квест

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) провел спортивно-интеллектуальный квест «Последний герой». Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Лучезарный».
К участию пригласили представителей других промышленных предприятий региона: ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский радиозавод» и АО «360 АРЗ». Организаторы ушли от привычного формата спортивных соревнований, и участники восьми команд и приехавшие поддержать их болельщики погрузились в атмосферу игры.
Командам необходимо было творчески представить себя, выполнить интеллектуальные задания, посоревноваться в ловкости и смекалке, проявить актерское и танцевальное мастерство, а также подготовить видеоролик или презентацию из материалов, снятых во время проведения мероприятия.
«Все выложились по полной программе и весело провели время! Квест проходил в новом формате, и это привносило интригу в игру. Самое главное, что участникам все понравилось», — отметил Андрей Дружинин, главный судья квеста.
По итогам игры «Последний герой» победителем стала команда «Гости с севера» АО «ГРПЗ». Второе место — у команды «360 АРЗ». Третье место заняла еще одна команда АО «ГРПЗ» — «Двойной форсаж».
«Здорово, что участвовали как ребята с нашего завода, так и с других предприятий. Мы приехали за хорошим настроением и его получили. Спасибо организаторам за доставленное удовольствие!» — поделилась впечатлениями капитан команды победителей Светлана Коноводова.