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11:57, 27 декабря 2018 4 649
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Рязанцев пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!»

Рязанцев пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!»

Жителей области пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!», который пройдет в Рязани 7 января.

Фестивальная площадка расположится на Лыбедском бульваре, около елки у «Старого города». С 15 часов здесь начнут работать интерактивные секции.

На площадке «Гастрономические сюрпризы» шеф-повара одних из лучших ресторанов города представят рождественские блюда. Посетителям площадки «Доброе кино» покажут лучшие отечественные фильмы и мультфильмы.

Также здесь будет работать танцевальная площадка «Рождественский хоровод».

Кроме того, рязанцам презентуют «Ледяную скульптуру» — в течение дня на глазах у гостей фестиваля скульптор создаст уникальный арт-объект, посвященный Рождеству.


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