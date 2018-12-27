Рязанцев пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!»

Жителей области пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!», который пройдет в Рязани 7 января.
Фестивальная площадка расположится на Лыбедском бульваре, около елки у «Старого города». С 15 часов здесь начнут работать интерактивные секции.
На площадке «Гастрономические сюрпризы» шеф-повара одних из лучших ресторанов города представят рождественские блюда. Посетителям площадки «Доброе кино» покажут лучшие отечественные фильмы и мультфильмы.
Также здесь будет работать танцевальная площадка «Рождественский хоровод».
Кроме того, рязанцам презентуют «Ледяную скульптуру» — в течение дня на глазах у гостей фестиваля скульптор создаст уникальный арт-объект, посвященный Рождеству.