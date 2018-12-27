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10:58, 27 декабря 2018 183
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Ночью в Александро-Невском районе лоб в лоб столкнулись «восьмерка» и «Шевроле», пострадали трое

Ночью в Александро-Невском районе лоб в лоб столкнулись «восьмерка» и «Шевроле», пострадали трое

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на четверг, 27 декабря, в Александро-Невском произошло ДТП. Примерно в 1:50 на 337-ом километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 31-летний житель Тамбовской области на «восьмерке» двигался в сторону Тамбова. По предварительной информации, он выехал на «встречку» и врезался в иномарку под управлением 44-летнего москвича.

В результате ДТП водитель ВАЗ, а также три его пассажира — мужчины 31 и 40 лет и 20-летняя девушка — получили травмы различной степени тяжести, с которыми их доставили в больницу.


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