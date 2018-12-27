Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

Минтруд рассказал, что в ближайшее время сокращения грозят в первую очередь сотрудникам банков. Об этом пишут «
Прогноз основывается на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 млн человек.
Как отметили специалисты, под риском увольнения 30,5 тысячи человек в финансовой и банковской сферах. В транспортной сфере работы могут лишиться 27,7 тысяч сотрудников. Работники производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тысячи человек.
В сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива под увольнение могут попасть 14,4 тысячи сотрудников, производства машин и оборудования 11,7 тысячи, автомобилестроения 8,2 тысячи, производства стройматериалов 6,2 тысячи.
По прогнозам Минтруда, всего работу могут потерять 230,8 тысячи россиян.