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9:19, 27 декабря 2018 1 613
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Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

Минтруд рассказал, что в ближайшее время сокращения грозят в первую очередь сотрудникам банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую записку о ситуации на рынке труда, предоставленную ведомством.

Прогноз основывается на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 млн человек.

Как отметили специалисты, под риском увольнения 30,5 тысячи человек в финансовой и банковской сферах. В транспортной сфере работы могут лишиться 27,7 тысяч сотрудников. Работники производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тысячи человек.

В сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива под увольнение могут попасть 14,4 тысячи сотрудников, производства машин и оборудования 11,7 тысячи, автомобилестроения 8,2 тысячи, производства стройматериалов 6,2 тысячи.

По прогнозам Минтруда, всего работу могут потерять 230,8 тысячи россиян.


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