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16:05, 27 декабря 2018 446
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Елена Митина поздравила лауреата конкурса «Воспитатели России»

Елена Митина поздравила лауреата конкурса «Воспитатели России»

В среду, 26 декабря, в администрации Рыбного наградили лучших учеников и педагогов района. Уже несколько лет подряд чествование в рамках проекта «Новая школа» проходит в преддверии новогодних праздников.

В этом году это мероприятие совпало с поздравлением воспитателя детского сада № 6 «Колосок» Марины Феоктистовой, которая заняла третье место в номинации «Верность профессии» VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

В награждении участвовали член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина, глава администрации муниципалитета, секретарь местного отделения партии Владимир Зюба и его заместитель Надежда Анисимова.

«Дорогие наши ребята и уважаемые коллеги! — обратилась к присутствующим Елена Митина. — Сегодня происходит удивительное событие. Не в каждом районе глава администрации чествует ребят, отличившихся в разных сферах деятельности. Вам будут вручены заслуженные награды. Это стало возможным в том числе благодаря вашим родителям и замечательным педагогам, которые вас любят, заботиться, делятся своим опытом и знаниями, поддерживают во всех начинаниях».

Парламентарий вручила благодарственное письмо депутата Госдумы и ценный подарок Марине Феоктистовой.

После этого наградили лучших учеников, стипендиатов главы Рыбновского района. Среди награжденных — победители предметных олимпиад, творческих и спортивных конкурсов и соревнований. Также отметили учителей.

«Сегодня здесь собрался золотой фонд Рыбновского района, созвездие талантов и красоты. Я рад, что вы уже в таком юном возрасте привыкли трудиться не покладая рук, ведь только так можно добиться таких высот. Спасибо вашим педагогам, родителям, воспитавших вас», — отметил Владимир Зюба.

В завершение церемонии лидер рыбновских единороссов поздравил всех с наступающим Новым годом.

«Пусть он принесет вам новые победы, порадует новыми успехами, приблизит к исполнению самых заветных желаний!» — пожелал он.


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