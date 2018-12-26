В Рязани ищут очевидцев ДТП с «четверкой» и «тринадцатой» в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 30 июня 2018 на перекрестке улиц Зубковой, Тимуровцев и проезда Яблочкова в Рязани. Около 11:05 57-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2104, поворачивая налево на перекрестке, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, за рулем которого сидел 26-летний житель областного центра.
Водители автомобилей, а также пассажир «четверки» получили травмы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.