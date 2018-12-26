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15:30, 26 декабря 2018 1 137

Строители пригласили рязанцев на новогодние праздники во дворах Песочни и Канищева

Строители пригласили рязанцев на новогодние праздники во дворах Песочни и Канищева

Новогодние праздники для рязанцев, которым всей семьей с детьми не хочется ехать далеко от дома, организуют прямо во дворах. Так поступит «Северная компания», один из крупнейших застройщиков Рязани, говорится в сообщении ее пресс-службы.

«Мы организуем новогодние представления и веселье для взрослых и детей возле домов, которые были нами построены в последние годы», — отметили в сообщении.

29 декабря праздник с ярким фаер-шоу ждет жителей Олимпийского городка в Песочне: во дворе ЖК «Северный» в 17:00.

30 декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят ЖК «Юный» в Канищеве: представление с играми и конкурсами пройдет с 11:00 в сквере на улице Княжье поле.

«Северная компания» приглашает на эти праздники всех жителей микрорайонов.


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7 часов назад
Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».

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