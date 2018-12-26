Строители пригласили рязанцев на новогодние праздники во дворах Песочни и Канищева

Новогодние праздники для рязанцев, которым всей семьей с детьми не хочется ехать далеко от дома, организуют прямо во дворах. Так поступит «Северная компания», один из крупнейших застройщиков Рязани, говорится в сообщении ее пресс-службы.
«Мы организуем новогодние представления и веселье для взрослых и детей возле домов, которые были нами построены в последние годы», — отметили в сообщении.
29 декабря праздник с ярким фаер-шоу ждет жителей Олимпийского городка в Песочне: во дворе ЖК «Северный» в 17:00.
30 декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят ЖК «Юный» в Канищеве: представление с играми и конкурсами пройдет с 11:00 в сквере на улице Княжье поле.
«Северная компания» приглашает на эти праздники всех жителей микрорайонов.