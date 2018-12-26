Рязанец при помощи ребенка обворовывал пенсионерок

Рязанец при помощи восьмилетней девочки обворовывал пенсионерок. Мошенник проникал в квартиры, попросив их «пустить ребенка в туалет»,
В полицию обратилась 80-летняя горожанка. Из ее квартиры в доме на улице Братиславской после визита незнакомцев пропали почти 13 тысяч рублей — часть недавно полученной пенсии, лежавшая на видном месте.
Оперативники изучили камеры видеонаблюдения и опросили очевидцев, чтобы узнать внешность злоумышленника.
«В ходе кропотливой работы опытному эксперту-криминалисту удалось обнаружить на месте преступления оставленные злоумышленником биоматериалы. „Следы“ оказались пригодными для идентификации личности», — рассказали в полиции.
Подозреваемым оказался 32-летний рязанец, неоднократно судимый за кражи и мошенничества. До этого он похищал деньги из квартир под видом работника газовой службы.
Как оказалось, мужчина совершал кражи с восьмилетней дочерью своей сожительницы. Девочка не подозревала, что участвует в преступлении.
Полицейские установили, что жертвой мошенника также стала 80-летняя пенсионерка: из ее квартиры на улице Тимуровцев пропали 24 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».