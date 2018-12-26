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13:18, 26 декабря 2018 310
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Рязанец при помощи ребенка обворовывал пенсионерок

Рязанец при помощи ребенка обворовывал пенсионерок

Фото: Pixabay.com

Рязанец при помощи восьмилетней девочки обворовывал пенсионерок. Мошенник проникал в квартиры, попросив их «пустить ребенка в туалет», сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 80-летняя горожанка. Из ее квартиры в доме на улице Братиславской после визита незнакомцев пропали почти 13 тысяч рублей — часть недавно полученной пенсии, лежавшая на видном месте.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения и опросили очевидцев, чтобы узнать внешность злоумышленника.

«В ходе кропотливой работы опытному эксперту-криминалисту удалось обнаружить на месте преступления оставленные злоумышленником биоматериалы. „Следы“ оказались пригодными для идентификации личности», — рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался 32-летний рязанец, неоднократно судимый за кражи и мошенничества. До этого он похищал деньги из квартир под видом работника газовой службы.

Как оказалось, мужчина совершал кражи с восьмилетней дочерью своей сожительницы. Девочка не подозревала, что участвует в преступлении.

Полицейские установили, что жертвой мошенника также стала 80-летняя пенсионерка: из ее квартиры на улице Тимуровцев пропали 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».


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