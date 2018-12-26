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15:48, 26 декабря 2018 1 782

«Рязаньэнерго» завоевал четыре награды регионального этапа Всероссийского конкурса

«Рязаньэнерго» завоевал четыре награды регионального этапа Всероссийского конкурса

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завоевал четыре награды Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в результате работы в 2017 году. Губернатор Николай Любимов вручил директору филиала Михаилу Подлягину четыре диплома по итогам регионального этапа.

Филиал выиграл в номинациях среди организаций производственной сферы «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» и «За формирование здорового образа жизни», а также занял второе место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

«Рязаньэнерго участвует в различных номинациях конкурса в пятый раз и неизменно получает награды за достижения в работе с персоналом и значительный уровень корпоративной культуры, — отметил директор Рязаньэнерго Михаил Подлягин.

Отмечается, что система управления предприятия соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001, «что свидетельствует об эффективности управленческой политики в области охраны труда, производственной безопасности и профессионального здоровья».

В филиале внедряются новые безопасные технологии. Персонал полностью обеспечен защитными средствами и спецодеждой. Для предотвращения случаев производственного травматизма и снижения аварийности в электросетях «Рязаньэнерго» выстроена многоуровневая система внутреннего технического контроля. За время работы системы факты невыполнения организационных и технических мероприятий в полном объеме, как того требуют установленные нормы и правила, были сведены до минимума. Случаев травматизма не было.

«Рязаньэнерго полностью выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.


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