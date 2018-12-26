Для воспитанников рязанских школ-интернатов провели елку. Фото

В среду, 26 декабря, в здании областного правительства для воспитанников школ-интернатов провели благотворительную елку в рамках акции «Подари детям праздник».
В празднике поучаствовали 34 ребенка из Елатомской, Лесно-Конобеевской, Костинской и Мосоловской школ-интернатов, а также активисты и волонтеры.
Для детей организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей, провели тематические конкурсы и игры, а учащиеся прочитали стихотворения.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гостей поздравил губернатор Николай Любимов и подарил им подарки.
Он отметил, что для каждого Новый год должен стать сказкой и пожелал им дальнейших успехов в учебе.
«Я желаю, чтобы в новом году вы смогли узнать много нужного и полезного для себя, чтобы добились всего задуманного и на ваших лицах сияли радостные улыбки, — сказал Любимов.