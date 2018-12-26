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14:42, 26 декабря 2018 3 093
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Для воспитанников рязанских школ-интернатов провели елку. Фото

Для воспитанников рязанских школ-интернатов провели елку. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 26 декабря, в здании областного правительства для воспитанников школ-интернатов провели благотворительную елку в рамках акции «Подари детям праздник».

В празднике поучаствовали 34 ребенка из Елатомской, Лесно-Конобеевской, Костинской и Мосоловской школ-интернатов, а также активисты и волонтеры.

Для детей организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей, провели тематические конкурсы и игры, а учащиеся прочитали стихотворения.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гостей поздравил губернатор Николай Любимов и подарил им подарки.

Он отметил, что для каждого Новый год должен стать сказкой и пожелал им дальнейших успехов в учебе.

«Я желаю, чтобы в новом году вы смогли узнать много нужного и полезного для себя, чтобы добились всего задуманного и на ваших лицах сияли радостные улыбки, — сказал Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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7 часов назад
Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».

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