Любимов наградил одаренных детей именными стипендиями. Фото

Губернатор Николай Любимов отметил 28 одаренных и талантливых детей региона именными стипендиями. Торжество прошло во вторник, 25 декабря, в здании областного правительства.
«Рад вас всех видеть — активных, одаренных, трудолюбивых молодых рязанцев. Вы еще очень молоды, но успели проявить себя в учебе, творчестве и даже науке. Приятно, что в нашем регионе так много людей, которые уже в таком юном возрасте знают, что для достижения успеха надо очень много и упорно работать», — сказал Любимов, отметив, что победа ребят — это время и силы педагогов и родителей.
Глава региона выразил надежду, что именные стипендии станут для ребят стимулом в дальнейшей успешной учебе, а в перспективе помогут профессиональному и личностному росту и получению востребованной специальности.