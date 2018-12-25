Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:28, 25 декабря 2018 1 252
 0    0

Любимов наградил одаренных детей именными стипендиями. Фото

Любимов наградил одаренных детей именными стипендиями. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов отметил 28 одаренных и талантливых детей региона именными стипендиями. Торжество прошло во вторник, 25 декабря, в здании областного правительства.

«Рад вас всех видеть — активных, одаренных, трудолюбивых молодых рязанцев. Вы еще очень молоды, но успели проявить себя в учебе, творчестве и даже науке. Приятно, что в нашем регионе так много людей, которые уже в таком юном возрасте знают, что для достижения успеха надо очень много и упорно работать», — сказал Любимов, отметив, что победа ребят — это время и силы педагогов и родителей.

Глава региона выразил надежду, что именные стипендии станут для ребят стимулом в дальнейшей успешной учебе, а в перспективе помогут профессиональному и личностному росту и получению востребованной специальности.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
19:13, 25 декабря 2018
В Рязани за изнасилование и грабеж осудят двух иностранцев
18:44, 25 декабря 2018
В Ряжске на главной площади установили 50-летнюю елку 1
18:28, 25 декабря 2018
Любимов наградил одаренных детей именными стипендиями. Фото
17:49, 25 декабря 2018
«Россети» запустили портал для потребителей «Светлая страна»
17:13, 25 декабря 2018
В Александро-Невском прошел парад Дедов Морозов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 199
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 142
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 603
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 508
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 304
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум