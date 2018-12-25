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16:25, 25 декабря 2018 1 724
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Конкурс «Лидеры России» поможет получить перспективную работу — Любимов

Конкурс «Лидеры России» поможет получить перспективную работу — Любимов

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов назвал конкурс управленцев «Лидеры России» «реальным шансом получить перспективную работу». По словам губернатора, участники соревнования могут сделать «много полезного для страны и родного региона», сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 24 декабря, подвели итоги заочного этапа конкурса. В ближайшее время будет стартуют региональные полуфиналы. Показавшие высокие результаты участники встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, затем два дня будут состязаться в решении управленческих задач.

В полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тысячи человек, в финал попадут 300. Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Победители получат образовательные гранты в размере миллиона рублей и возможность попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.


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