Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» проведут уроки в школах

Финалисты конкурса управленцев «
Занятия были в Москве, Свердловской и Курганской областях, Республиках Коми и Бурятия, Хабаровском и Алтайском краях. В январе и феврале их организуют еще более чем в 30 регионах. Ученикам 10-11 классов расскажут о механизмах личной эффективности, правильной постановки целей и ключевых компетенциях будущего.
На встречах с финалистами конкурса «Лидеры России» активисты Российского движения школьников (РДШ) и победители и призеры конкурса «РДШ — Территория самоуправления» также представляют свои проекты и получат советы от специалистов.