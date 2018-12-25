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8:49, 25 декабря 2018 1 994
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Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» проведут уроки в школах

Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» проведут уроки в школах

Фото: Pixabay.com

Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» проведут занятия для старшеклассников. На уроки лидерства уже попали около 500 учеников, сообщил сайт правительства Рязанской области.

Занятия были в Москве, Свердловской и Курганской областях, Республиках Коми и Бурятия, Хабаровском и Алтайском краях. В январе и феврале их организуют еще более чем в 30 регионах. Ученикам 10-11 классов расскажут о механизмах личной эффективности, правильной постановки целей и ключевых компетенциях будущего.

На встречах с финалистами конкурса «Лидеры России» активисты Российского движения школьников (РДШ) и победители и призеры конкурса «РДШ — Территория самоуправления» также представляют свои проекты и получат советы от специалистов.


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