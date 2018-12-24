В России подвели итоги заочного этапа конкурса управленцев

В понедельник, 24 декабря, подвели итоги заочного этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Условием выхода в финал будет реализация социально значимого проекта на территории своего региона,
Социальную проблему полуфиналисты выбирают сами. В качестве поддержки им дадут координаты трех организаций, в частности, Ассоциации волонтерских центров, Фонда президентских грантов и региональных общественных палат. Участники также сами соберут команду для выполнения проекта.
Конкурс «Лидеры России» 2018-2019 годов стартовал 10 октября. В дистанционном этапе участвовала 91 тысяча человек. Конкурсантов тестировали на способности, общие знания о России. У них также оценивали управленческий потенциал.
В полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тысячи человек, в финал выйдут 300.
Региональные полуфиналы пройдут в январе и феврале, финал — в марте. Победители получат образовательные гранты в размере миллиона рублей и возможность попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.