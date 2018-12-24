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20:13, 24 декабря 2018 1 026
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В России ужесточили правила хранения оружия

В России ужесточили правила хранения оружия

В России ужесточили правила хранения оружия. Соответствующее постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.

Теперь в запирающихся на замок сейфах должны хранить не только оружие и патроны, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов. Сейфы должны быть сделаны из высокопрочных материалов. Также допускаются обитые железом деревянные ящики.

Новшества дополнили первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Аналогичные изменения предлагают внести в закон «Об оружии».

Как отметили в пояснительной записке, документ направлен на обеспечение общественной безопасности.


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