В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

В пятницу, 28 декабря, юристы бесплатно помогут рязанцам. Задать вопросы можно будет с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке имени Горького. Об этом сообщило рязанское отделение
Жители Рязанской области смогут получить бесплатные юридические консультации по всем областям права, но особый упор будет сделан на изменения пенсионного законодательства.
Как пояснил управляющий региональным отделением пенсионного фонда Геннадий Пашин, изменения в правилах начисления пенсий касаются огромного количества людей. При этом в ряде случаев требуются как широкое разъяснение, так и индивидуальные консультации.
«Именно поэтому наши специалисты будут работать на протяжении всего дня, чтобы помочь людям разобраться во всех нюансах», — прокомментировал Пашин.
Для получения помощи при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, касающиеся предмета вопроса.
Прием проведут члены ассоциации юристов России, а также студенты и курсанты высших учебных заведений.