Во вторник, 25 декабря, в Дашково-Песочне откроется бесплатный каток. Площадку разместили рядом с Дворцом спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в
Отмечается, что вход свободный. Аренды коньков нет.
Расписание:
- понедельник: подготовка льда;
- вторник: хоккей с шайбой 14:00 — 18:00;
- среда: массовое катание 14:00 — 18:00;
- четверг: хоккей с шайбой 14:00 — 18:00;
- пятница: массовое катание 14:00 -18:00;
- суббота: массовое катание 11:00 — 16:00; хоккей с шайбой 16:00 — 18:00;
- воскресенье: хоккей с шайбой 11:00 — 13:00; массовое катание 13:00 — 18:00.
В зависимости от погоды возможны изменения в графике. Информация по телефону:
Напомним, всего в этом году в Рязани откроют более
Фото из группы «Дворец спорта Олимпийский Рязань»