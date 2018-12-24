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13:20, 24 декабря 2018 3 648
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В Дашково-Песочне откроется бесплатный каток

В Дашково-Песочне откроется бесплатный каток

Во вторник, 25 декабря, в Дашково-Песочне откроется бесплатный каток. Площадку разместили рядом с Дворцом спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в группе «ДС Олимпийский Рязань».

Отмечается, что вход свободный. Аренды коньков нет.

Расписание:

  • понедельник: подготовка льда;
  • вторник: хоккей с шайбой 14:00 — 18:00;
  • среда: массовое катание 14:00 — 18:00;
  • четверг: хоккей с шайбой 14:00 — 18:00;
  • пятница: массовое катание 14:00 -18:00;
  • суббота: массовое катание 11:00 — 16:00; хоккей с шайбой 16:00 — 18:00;
  • воскресенье: хоккей с шайбой 11:00 — 13:00; массовое катание 13:00 — 18:00.

В зависимости от погоды возможны изменения в графике. Информация по телефону: 8 (4912) 27-82-62.

Напомним, всего в этом году в Рязани откроют более 40 катков. В городе будут работать четыре бесплатных городских катка: на площади Победы, в Лесопарке, на Лыбедском бульваре и в поселке Никуличи.

Фото из группы «Дворец спорта Олимпийский Рязань»


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