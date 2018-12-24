Рязанскую область превратят в самый читающий регион России. Николай Любимов предложил программу поддержки чтения,
Проект «Как стать самым читающим регионом России?» обсудили на заседании открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области. Его цель — «улучшение комплектования библиотечных фондов, повышение роли культуры в социально-экономическом развитии региона, сохранение единого культурного пространства».
Зампред правительства Анна Рослякова рассказала, что уже создана рабочая группа, а также готовится план мероприятий, которые привлекут интерес рязанцев к чтению.