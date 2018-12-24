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18:09, 24 декабря 2018 2 126
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Рязанскую область превратят в самый читающий регион России

Рязанскую область превратят в самый читающий регион России

Фото: Pixabay.com

Рязанскую область превратят в самый читающий регион России. Николай Любимов предложил программу поддержки чтения, сообщил сайт регионального правительства.

Проект «Как стать самым читающим регионом России?» обсудили на заседании открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области. Его цель — «улучшение комплектования библиотечных фондов, повышение роли культуры в социально-экономическом развитии региона, сохранение единого культурного пространства».

Зампред правительства Анна Рослякова рассказала, что уже создана рабочая группа, а также готовится план мероприятий, которые привлекут интерес рязанцев к чтению.


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