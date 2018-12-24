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12:03, 24 декабря 2018 76
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На пожаре в дачном доме пострадал 63-летний рязанец

На пожаре в дачном доме пострадал 63-летний рязанец

На пожаре в дачном доме на улице Магистральной пострадал 63-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавший получил незначительные ожоги, от госпитализации отказался.

Напомним, пожар произошел в воскресенье, 23 декабря.


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