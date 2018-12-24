Застройщик «Капитал — строитель жилья» поздравил рязанцев со сдачей СМАРТ дома «Юность» на Островского. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписали в декабре.
«Счастливые новоселы получают ключи от своих новых квартир, — отметили в пресс-службе застройщика. — Желаем им много радости, тепла, уюта и счастья!»
В 2019 «Капитал — строитель жилья» сдаст еще несколько домов:
- СМАРТ дом на Славянском проспекте;
- ЖК «ЯРКИЙ» на Зубковой;
- СМАРТ дом Гоголя (2-я очередь строительства);
- 2-я очередь строительства в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе;
- СМАРТ квартал «Лето» (2-я очередь строительства).
Выбирать квартиру можно на сайте.