Для рязанских многодетных семей провели елку-маскарад

В пятницу, 21 декабря, в театре кукол прошла новогодняя елка для малышей из многодетных семей из Рязани и районов области. Театр кукол подготовил для них интерактивную программу и спектакль, а Прио-Внешторгбанк — сладкие подарки.
Подобные мероприятия стали для банка доброй традицией, которой уже более двух десятков лет. «Мы ежегодно проводим благотворительные елки вместе с театром кукол, и для нас очень важно, что мы можем доставить радость ребятам, которые приходят на такие праздники», — отметил заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.
Директор театра кукол Константин Кириллов подчеркнул, что банк поддерживает и другие значимые проекты, связанные с культурой, среди них — театральный фестиваль «Рязанские смотрины» и профессиональный конкурс «Зеркало сцены». Но новогодняя елка имеет особое значение. Каждый раз театр готовит для юных зрителей что-нибудь новое.
В этом году интерактивная программа в фойе театра стала своеобразным прологом к спектаклю «Волшебный лес Морозко» на сцене. Сказочные герои водили с детьми хоровод у елки, загадывали загадки, пели песенки. А Дед Мороз даже устроил для юных зрителей парад маскарадных костюмов.
На память об этом празднике у «снежинок», «зайчиков», «пиратов», «мушкетеров» и «человека-паука» останутся яркие впечатления, а еще фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.