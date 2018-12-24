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10:12, 24 декабря 2018 906

Для рязанских многодетных семей провели елку-маскарад

Для рязанских многодетных семей провели елку-маскарад

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 21 декабря, в театре кукол прошла новогодняя елка для малышей из многодетных семей из Рязани и районов области. Театр кукол подготовил для них интерактивную программу и спектакль, а Прио-Внешторгбанк — сладкие подарки.

Подобные мероприятия стали для банка доброй традицией, которой уже более двух десятков лет. «Мы ежегодно проводим благотворительные елки вместе с театром кукол, и для нас очень важно, что мы можем доставить радость ребятам, которые приходят на такие праздники», — отметил заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

Директор театра кукол Константин Кириллов подчеркнул, что банк поддерживает и другие значимые проекты, связанные с культурой, среди них — театральный фестиваль «Рязанские смотрины» и профессиональный конкурс «Зеркало сцены». Но новогодняя елка имеет особое значение. Каждый раз театр готовит для юных зрителей что-нибудь новое.

В этом году интерактивная программа в фойе театра стала своеобразным прологом к спектаклю «Волшебный лес Морозко» на сцене. Сказочные герои водили с детьми хоровод у елки, загадывали загадки, пели песенки. А Дед Мороз даже устроил для юных зрителей парад маскарадных костюмов.

На память об этом празднике у «снежинок», «зайчиков», «пиратов», «мушкетеров» и «человека-паука» останутся яркие впечатления, а еще фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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